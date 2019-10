Už rok zvládá skloubit kariéru zpěvačky s rolí maminky: Neplánuje hvězda Tváře dalšího potomka?

Markéta Procházková se svou rodinou Foto: archiv M.Procházkové

Půvabné maminky jsme se tak zeptali, jak se dá a jak se jí daří skloubit kariéru zpěvačky s rolí maminky. „Naštěstí bych řekla, že moc dobře, ideálně. Na prvním místě je Teodor. To je jasné. Tak to je a bude. A ten pocit mě velmi naplňuje. No a sem tam si maminka chodí zazpívat. Je to skoro až ideální povolání. Já jsem tak s Teodorkem den co den. Nedávám ho nikomu na hlídání, přijde mi na to moc malý. Buď já, nebo tatínek se staráme. Nebo oba,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky.

Markéta, která vedle muzikálů zazářila v show Tvoje tvář má známý hlas, ale další miminko aktuálně neplánuje. „My tyto zázračné věci neplánujeme. Asi to ani nejde. My jsme třeba věděli, že bychom miminko do budoucna chtěli. A hned to přišlo. A teď například víme, že bychom do budoucna rádi k Teodorkovi sourozence, ale opět to neplánujeme. Naopak teď spíš "plánujeme", abychom rozhodně ještě počkali a naplno se věnovali Teodorkovi. I ze zdravotního hlediska je to rozumné. Chtěla bych být opět plná sil a živin pro druhé miminko,“ práskla nám půvabná Markéta, která výroční představení muzikálu k jeho 15 letům oslavila po boku Jana Kopečného, Josefa Vágnera, Bohouše Josefa nebo Stanislava Hložka. V příštím roce se opět objeví jako Bětuška v muzikálu Kat Mydlář, který se vrací v dubnu do Divadla Broadway. ■