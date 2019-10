Lenka poprvé spatřila svůj prozatímní domov. Video: TV Nova

Lenka (33) má jedno dítě, dcerku Lucinku (20 měsíců), a manžela Petra (43). Společně žijí v Liberci. Do pořadu je přihlásil Petr, a to hlavně proto, aby si vyzkoušeli, co takové natáčení obnáší.

Na druhé straně stojí mnohem početnější rodinka. Zdena (38) a Petr (39) vychovávají čtyři děti a obývají malý byt v Novém Sedle. Jejich hlavním problémem a také důvodem, proč se do Výměny přihlásili, jsou finance. Situace v jejich domácnosti je opravdu nelehká, na což narazí i vyměněná maminka Lenka. Ta podle videoukázky zažívá šok nejen ze samotného prostředí, ale také z nepořádku.

„Chudí lidé mohou žít čistě. Tohle je opravdu extrém,“ neskrývá Lenka vypjaté emoce. „Je tady něco cítit, čisto tu určitě není,“ mračí se blondýnka, když vstoupí do bytu a ihned v kuchyni uvidí lopatku plnou smetí a nedopalků od cigaret.

Překvapení ji čeká i při otevření lednice a prázdného mrazáku. „Teď už se štítím. Nedivila bych se, kdyby tam bylo něco mrtvého.“ Nervozita stoupá ve chvíli, kdy Lenka přemýšlí, kam v noci složí hlavu. „Ještě jsem neviděla, kde budu spát a myslím, že to asi vidět ani nechci. Já si vytřu podlahu a budu spát na zemi,“ prohlásila nakonec rozhodně.

Podívejte se sami, kde bude náhradní maminka trávit následujících 10 dnů. ■