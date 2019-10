Proč se tak dlouho schovávala? Takhle to Kláře Issové slušelo na premiéře Pražských orgií

Klára Issová hraje ve filmu Pražské orgie. Super.cz

Klára často hraje v zahraničních produkcích, proto pro ni nebyla například spolupráce s kanadským hercem Jonasem Chernickem stresující. "S Jonasem jsme si neuvěřitelně sedli. Točili jsme společně jen pár dní, a i když jsme hráli takové drama, tak během pauz od záběrů jsme si dělali legrácky a měla jsem pocit, že se známe dvacet let. Zkušenosti s natáčením v angličtině už mám a jsem na to zvyklá, už nemám takový ostych a zvládám to. Navíc jsme měli i jazykového kouče, který nás připravoval," vysvětlila.

V Pražských orgiích hraje Klára herečku, emigrantku, která nemá v zahraničí uplatnění ve své profesi. "Bavilo mě zkoumat, co je to za člověka, právě když prošla tou velkou změnou a přišla o veškerou slávu tady v Čechách. V New Yorku musela svoje povolání opustit a začít úplně od píky. Zároveň ale prozřela, že to pozlátko slávy není opravdová realita a život. Sama to také tak vnímám, protože herectví pro mě nikdy nebylo o slávě," popsala nám svoji postavu Klára, kterou film Indiánské léto proslavil velmi brzy.

"Byla jsem hodně mlaďounká a ani jsem nevěděla, že to k tomu patří. Samozřejmě to vidím, že to není ten skutečný život, i když člověk musí přijmout, že i tenhle svět slávy a to, že je známý a viditelný, k tomu patří. Musíte si najít nějakou hranici, abyste k tomu přistupovali nějak normálně a pořád s nohama na zemi," míní herečka.

"Asi jsem i takový typ člověka, že mám ráda svoje soukromí a obyčejný život. Vyrostla jsem na vesnici, mám ráda přírodu a takové věci. Ale umím si užít i premiéru, slavnostní okamžiky... Ale s nohama na zemi," dodala Issová, která si róbu užila i na slavností premiéře Pražských orgií, když se z civilního outfitu, v němž poskytovala rozhovory, převlékla do krajkových šatů od návrhářky Zuzany Kubíčkové. ■