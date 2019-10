Jiřina Bohdalová reagovala na drsná slova Dominiky Gottové: Co jí legendární herečka vzkázala?

Jiřina Bohdalová během smutečního projevu v katedrále svatého Víta Foto: reprofoto ČT

„Přemýšlela jsem pak, že nejsme brány jako rodina. S Luckou jsme to sice neřešily, ale mám pocit, že ji to také zasáhlo,“ citoval Blesk Dominiku.

Jiřina Bohdalová ale nechápe, proč jí Dominika své výtky neřekla osobně. Prý s ní na smutečním karu mluvila a Dominika si na nic nestěžovala.

Záznam: Zádušní mše za Karla Gotta v katedrále sv. Víta

Super.cz

„Já bych se jí omluvila, ale nic mi neřekla. Bohužel jsem si to uvědomila, až když jsem to četla. Nebylo to ale míněno špatně. Vím, že to byla chyba, ale bohužel se stala. Nechápu ale, že se to tak rozebírá. Já jsem té řeči dala tolik sil. Absolvovala jsem to se začínajícím zápalem plic a teď se na mě útočí. Stačilo přitom jedno slovo a já bych se jí omluvila,“ řekla Expresu Bohdalová s tím, že je z toho špatná a Dominice její ostrá slova nevyčítá. Nechápe jen, proč si to spolu nevyříkaly osobně. ■