To jste ještě neviděli: Kráska z Miss Czech Republic bude na mezinárodní soutěži reprezentovat jako panenka Marie i se svatozáří

Maria Boichenko si veze do Venezuely na Miss Grand International kostým panny Marie. Foto: archiv Miss Czech Republic

Během celé třítýdenní soutěže Marii čekají dvě doprovodné podsoutěže, a to o nejlepší národní kostým a The Best in Swimsuit, tedy nejlepší prezentace v plavkách. Tu už si ostatně vyzkoušela na soustředění missek v Chorvatsku, kde skončila na druhém místě za Denisou Spergerovou (19) stejně jako ve finále soutěže.

Prezentaci nenechala pod vedením šéfky soutěže Taťány Makarenko (30) náhodě. Modelů se veze spousty. Nás ovšem nejvíc zaujal právě dost netypický národní kroj, který si do Venezuely veze. Na tvorbě národního kostýmu, který ztvárňuje panenku Marii, se podílelo vícero lidí. Šaty vytvořila slovenská návrhářka Jana Luptáková, náhrdelník, srdce a závoj David Hanykýř a svatozář je z dílny Marie Ilincevy.

Miss Czech Republic zaznamenala na této světové soutěži úspěch v roce 2017, kdy Nikola Uhlířová vybojovala 5. místo na světě. Jestli bude Maria stejně úspěšná, uvidíme již brzy.

Preliminary se uskuteční 23. října a samotné finále 25. října. ■