Krampolovi se jeho žena pomalu vrací.

Umístit Hanu Krampolovou (58) do protidrogové léčebny a následně na oddělení léčby závislostí do psychiatrické nemocnice v Bohnicích se zdálo jako dobré a jediné možné řešení. Několik týdnů strávených v péči odborníků totiž podle jejího manžela Jiřího Krampola (81) začíná nést své ovoce.

„Hanka je na tom velice dobře. Přibrala patnáct kilo,” zaradoval se během posledního rozhovoru pro Super.cz Krampol. Kvůli závislosti na utišujících lécích a kouření cigaret se dostala paní Hana na hranici podvýživy. Nyní počet denně vykouřených cigaret razantně snížila a začíná se jí vracet chuť k jídlu i do života.

Dokonce začíná opouštět i areál nemocnice. „Odjeli jsme navštívit její vnoučata na venkov, což jí ohromně prospělo. O víkendu se zase chystáme navštívit naši fenku, kterého hlídá kamarádka. Já mám spoustu představení a zájezdů, tak bych se o fenku nemohl sám starat. Na to se Hanka velmi těší,” popisuje Krampol.

Krampolová absolvuje v Bohnicích tříměsíční léčbu a už jí zbývá méně než měsíc. Proto Jiří plánuje, jak svou ženu po návratu domů zabaví.

„Nesmí doma sedět a být nečinná. Přesně v důsledku toho onemocněla,” říká známý bavič, který ale pro manželku, bývalou učitelku mateřské školy, zatím nevymyslel konkrétní aktivitu.

„Mnoho možností se nenabízí. Uvidíme, jak se bude cítit. Je jí padesát sedm let a má invalidní důchod. Měla rozdrcené rameno, koleno a kotník. Nedovedu si představit, že by nastoupila do normální práce. Ale je potřeba jí zaměstnat hlavu,” dodává Jiří Kramol, který se těší, že se mu vrátí jeho stará dobrá Hanka. ■