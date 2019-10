Osud jí dal krásu, bohatství a zdravé děti. Nádherná Soukupová se snaží štěstí světu vracet

Hance není osud hendikepovaných dětí lhostejný. Foto: Pařížská dětem

Z Mallorky, kde s rodinou žije, nejezdí Hana Soukupová (33) do Česka příliš často. Ale když už do domoviny zavítá, většinou jsou její návštěvy nabité smysluplnými aktivitami.

Naposledy topmodelka stihla nafotit kampaň pro sklářskou firmu, ozdobit svou přítomností charitativní gala večeři Nadačního fondu Be Charity, kde Super.cz poskytla rozhovor, a ve zbylém čase vyrazila na nákupy.

Nové kousky do šatníku nepořizovala proto, že by neměla co na sebe, ale rozhodla se pomáhat. Soukupová se aktivně zapojila do projektu Pařížská dětem, jemuž partnerské obchody přislíbily odvádět předem stanovenou částku z každého realizovaného prodeje. Ten pak poputuje na léčbu pěti vybraných hendikepovaných dětí.

„Vždycky jsem měla ráda projekty, které dávají smysl a kterým můžete věřit. Jen teď, když mám rodinu, si vybírám ještě pečlivěji, čemu věnuji svůj čas. Pařížská dětem je krásný projekt, který pomáhá konkrétním pěti dětem. Získal si mě tím, že je naprosto transparentní, což u všech charit není zvykem. V tomto případě přesně vidíte, jak pomáhají vybrané peníze a že děti díky rehabilitacím dělají pokroky,” říká Soukupová

Modelka si žije svůj sen. S manželem Drewem Aaronem sídlí na pohádkové farmě na Mallorce, kde vychovávají dvě děti, syna Finna a dceru Ellu.

Soukupová žije v dostatku a má možnosti, ale hlavně chuť světu štěstí vracet.

Pomáhat druhým začala o to usilovněji, když se stala maminkou. „Teď, když mám děti, tak přemýšlím jinak. Ani si nedokážu představit, kdyby se jim něco stalo. Člověk prostě musí pomoct,” řekla nám v jednom z rozhovorů Hana.

Podpory projektu si zakladatelka Nadačního fondu Be Charity Barbara Nesvadbová (44) velmi váží. „Luxus je v očích mnohých marnotratnost, pokud ale dopomůže hendikepovaným dětem k nákladným rehabilitacím, pak díky za každého marnotratníka,“ říká Nesvadbová.

„Je skvělé, když svět, který mnozí vnímají jako oázu luxusu, spojí napříč konkurencí síly, aby pomohl dětem, které nevykročily do života nejšťastněji. Jelikož se jedná o pět konkrétních dětí, vidíme nesmírný posun v jejich motorickém vývoji, který by bez štědrých butiků a jejich zákazníků nikdy nebyl realizován. Myslím, že každý, kdo by potkal maminku dítěte z party Pařížská dětem, by pak nakupoval ty krásné věci s ještě větším nadšením, povýšeným o dimenzi dobra, nejen požitku,“ dodala Nesvadbová. ■