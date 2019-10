Ewa Farna dostane originální překvapení. Video: TV Prima

Oba muzikanti budou dalšími hosty televizního pořadu Marta, kam si zpěvačka Marta Jandová (45) zve kolegy a přátele z branže. Aby svou talk show něčím ozvláštnila, snaží se pro své hosty připravit různá překvapení, a podobně tomu bude i v případě Ewy, které to jako mamince moc sluší. Okouzlila i populárního písničkáře Pokáče.

Ten je svými originálními texty a bezprostředností proslulý, a tak přijal Martinu výzvu, složit narychlo pár veršů pro krásku s česko-polskými kořeny.

Z textu je zřejmé, že Pokáč neměl příliš času, aby vymyslel plnohodnotný text, proto se snaží Ewu i diváky alespoň pobavit, což se mu podařilo. Zpěvačka ve videu neskrývá nadšení a písničkářův smysl pro humor ocenila. „Bylo to krásný, moc děkuju,“ řekla pobaveně a možná i trochu dojatě.

Zároveň vyzdvihla, co má na Pokáčovi nejraději. „Mně se líbí teď ještě víc to, jaký je člověk, jak na mě působí, jak je vřelý, a zároveň zpívá v písních o svém životě a připadá mi, že je na podiu i mimo něj pořád stejný člověk. To se mi líbí,“ prozradila Ewa. ■