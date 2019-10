Lily Allen randí s hercem Davidem Harbourem. Profimedia.cz

Herec David Harbour (44) proslul především rolí Hellboye ve stejnojmenném filmovém zpracování komiksu, exceloval ale také například jako Jim Hopper v seriálu Stranger Things. Nyní se v New Yorku objevil po boku nové lásky, kterou není nikdo jiný než zpěvačka Lily Allen (34).

Pár se procházel v ulicích "Velkého jablka" a působil velmi zamilovaně. Svůj vztah však ještě veřejně nekomentovali. Především Harbour ze svého soukromí detaily moc nesdílí.

Nedávno udělal výjimku, pouze když svěřil světu, že od svých dvaceti let trpí bipolární poruchou. „Je zajímavé to pozorovat, nikdy jsem neměl problém v průběhu natáčení, ale když vyjdu z pracovního režimu a nevěnuji se jinému projektu, je to šílenství,“ přiznal v podcastu Blank.

Lily se v roce 2015 rozešla s manželem Samem Cooperem, rozvedli se v loňském roce a mají spolu dcery Ethel (7) a Marnie (6). Zpěvačka se ve své autobiografii svěřila s tím, že po rozchodu trpěla depresemi, které řešila mimo jiné společností prostitutek. Vypadá to ale, že rozchod už dávno překonala. ■