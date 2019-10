Vnadná hvězda (21) Takové moderní rodinky je opět single: Herečka se rozešla s o 11 let starším partnerem

Ariel Winter se rozešla s hercem Levim Meadenem. Profimedia.cz

Winter portálu Us Weekly nakonec potvrdila rozchod s hvězdou filmu Pacific Rim: Povstání. S důvodem rozchodu se však světu nepochlubila. Slavný pár začal randit v listopadu 2016 a následující rok se sestěhovali dohromady. Herečce tehdy bylo teprve 19 a Meadenovi skoro 30.

Meaden se nechal slyšet, že pro ně věkový rozdíl nebyl nikdy překážkou a nechápe, proč by se nad ním někdo vůbec pozastavoval. „Jsem šťastný, jak to je, a každý ať si říká, co chce,“ vyjádřil se v minulosti v pořadu Jimmyho Kimmela.

A tak zatímco Arielina kolegyně ze seriálu Taková moderní rodinka Sarah Hyland se nedávno zasnoubila, Ariel je opět single. Pro herečku to bude tedy rok plný změn. Její role Alex Dunphy v populárním seriálu se po 11 sériích chýlí ke konci. Poslední série v USA poběží v příštím roce. ■