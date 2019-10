Jaromíru Jágrovi radí se sociálními sítěmi, ale nejen to: Pavlína Jágrová už strýčkovi dohazuje i kamarádky

Pavlína Jágrová má se strýčkem Jaromírem Jágrem blízký vztah. Super.cz

"V něčem to slavné jméno pomohlo, ovšem mého strejdu sledují lidi, které zajímá hokej. A i když mě třeba začali sledovat kvůli němu, tak nerozuměli tomu, co dělám já, a dostávala jsem od nich spíš velkou kritiku, že to, co dělám, je k ničemu," svěřila Pavlína, která se nyní už vlastně blogu ani moc nevěnuje, orientuje se na Instagram, s nímž pomáhá i dalším.

Logicky nás napadlo, že by mohla poradit i strýčkovi, který je na sociálních sítích dost aktivní. "Jsou tam trošku spory, mám na to jiný názor než on. Spíš mu s tím teď trošku pomáhá můj bratr, ale dohodli jsme se, že bychom spolu se strejdou mohli udělat nějaký livestream. Myslím, že by to mohlo být zajímavé, protože spolu máme blízký vztah. Máme hodně témat, o kterých mluvíme, tak by se to lidem možná mohlo líbit," míní Pavlína.

Zajímalo nás i to, zda třeba momentálně single strýčkovi nedohazuje i slečny, protože je zhruba ve věku jeho cílové skupiny partnerek. "Ukazovala jsem mu pár kamarádek, ale je to na něm. Na rande s nimi nešel, byla to spíš legrace," prozradila nám sedmadvacetiletá Pavlína. ■