Emma Smetana po klipu, kde ohrožuje partnera nožem, chystá turné: Koncertní outfity kombinuje s úlovky z blešáků

"Začíná to grafikou k singlům přes booklet cédéčka, který jsem řešila asi půl roku, což je možná trochu přehnané, ale snažím se ten koncept nějak dotáhnout. A opomenout samozřejmě nemůžu ani outfity na koncerty. To, že jich mám tolik, je i výbornou záminkou slézt během koncertu třikrát z pódia a uvědomit si, co vlastně zažívám," vysvětluje Emma.

S modely nemá problém, částečně využívá kousků od sponzorů, další část pochází z jejích oblíbených blešáků. Oblečení si vozila dokonce i autobusem z Paříže ve velkých "bezdomoveckých" taškách. "Snažím se chovat zodpovědně a občas mám špatné svědomí z beden nového oblečení, které mi chodí," svěřila.

"Mám židovské předky, takže minimalizuju náklady a poslední roky i nakupování v second handech dost klidním, protože v pronajaté kanceláři, kde Jordy se svým bratrancem připravuje klipy, které točí, se už z jedné místnosti se už stala šatna. Omlouvám to tím, že se to oblečení využije i na další projekty," přiznala.

S Jordanem ostatně spolupracovala i na svém posledním klipu Over, v němž si i zahrál. Emma tam partnera holí obřím nožem a vypadá to, že ho spíš zabije. "Režisérem byl on a dal mi tím dobrý návod, jak se zachovat, když by mě chtěl opustit," krčila rameny Emma, které nové Over turné začíná už na konci října. "A v listopadu vydáme další singl, který se bude jmenovat Freedom a bude v češtině," prozradila. ■