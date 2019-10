Dana Batulková vyrazila na StarDance. Super.cz

Na tanečním parketu StarDance (13) zářila v roce 2008. Po boku Jana Ondera se Dana Batulková (61) dostala v oblíbeném pořadu do finále a soutěž vyhrála. Večery plné noblesy a elegance si pravidelně nenechává ujít a každý rok se jde na nové soutěžící podívat. Nechyběla ani letos na prvním živém přenosu.

„Já se sem vždycky hrozně těším, je to pro mě takový nejkrásnější večer, protože nemusím nic dělat, jenom se koukám na tu krásu a strašně mě to baví,“ svěřila Dana. Od té doby, kdy sama bojovala o titul královny tanečního parketu, uplynulo již 11 let a herečka se svým tanečním partnerem stále vystupuje. „Čas od času tancujeme, ano,“ řekla Batulková, které se postava vůbec nemění.

Stále totiž vystupuje ve stejných šatech. „Stále si je půjčujeme od České televize za poplatek a jsou mi pořád, já mám takovou výhodu, že se fyzicky úplně neměním. Stárnu, to ano. Ale to tělo mi zůstává ve stejných rozměrech, takže se tam vejdu ještě,“ prozradila herečka, které by mohla řada žen závidět. Přestože ji tančení baví, jindy než na vystoupení s Janem Onderem se k němu ale nedostane.

„Já nikdy netančím, ani na plesech, ani na žádných zábavách, já tančím jenom s Honzíkem, ty špičkový sestavy, který on mě naučil, a to je jediná příležitost, kdy já tančím,“ dodala Dana, která si večer užila se svou dcerou Marianou. ■