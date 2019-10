Ženská přesila: Miroslava Hanuše na první StarDance podpořila rodina, pochlubil se manželkou a dcerami

Miroslav Hanuš s rodinou Super.cz

Přestože je v letošní řadě StarDance (13) nejstarším soutěžícím, svým elánem a energií strčil během prvního sobotního přenosu mladší kolegy do kapsy. Miroslav Hanuše (56) to se svou tanečnicí Adrianou Maškovou na parketu rozjel na píseň Karla Gotta (✝80), kterému byl celý večer věnován.

„Kdybych to nepokazil, tak jsme mohli mít ještě víc, ale je to dobrý, to k tomu patří, moje heslo ‚hlavně nepřestávat‘ se osvědčilo. Měli jsme zdaleka nejrychlejší jive a ani jsem se nezadýchal, a to jsem nejstarší,“ svěřil se herec Super.cz. V hledišti měl během prvního přenosu také velkou podporu.

Pěsti mu mezi diváky držela nejenom jeho manželka Jana, která je choreografka, ale také jejich tři dcery. „Ony mě k tomu vyzvaly. Přišel jsem domů a řekl jim, že mi telefonovali ze StarDance. Že tedy dovedu vydělat peníze lehčeji a mohu být i méně trapný před národem, tak jestli to přesto chtějí. A ony řekly: Ano, jdi!“ prozradil Hanuš, na kterého dcery Alžběta, Eliška a Jindřiška byly pyšné. ■