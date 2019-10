První tanec youtubera Kovyho ve StarDance Video: Česká televize

V prvním kole, kde se ještě nevypadává, nejlépe podle poroty zatančil youtuber Kovy (23) neboli Karel Kovář. Ten se svou taneční partnerkou Veronikou Liškovou zatančil valčík na poslední hit Mistra „Srdce nehasnou“. Youtuber k tomu dodal, že Mistrův odchod celý tanec trochu změnil: „Je to emotivní, i na trénincích. Celý to změnilo význam, teď je pocit z toho tance úplně jiný, než když jsme to začínali trénovat.“

Na parketu to šlo Kovymu v černém fraku tak skvěle, že jej Richard Genzer (52) i Tatiana Drexler (56) označili za jednoho z favoritů soutěže. Pár získal 29 bodů a tím pádem se stal vítězem večera. ■