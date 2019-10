Vica Kerekes

"Nejkrásnější si připadám, když vypadám co nejpřirozeněji. Jsem i proti retuším! Myslím, že vrásky k nám patří a měly by se ukazovat, mělo by se o nich mluvit,“ řekla nám Vica. Dala si ostatně slib, že si do obličeje nikdy nenechá píchat ani řezat. Jejím jediným bojem proti stáří jsou masky, séra, krémy, oleje a správná zdravá výživa.

Vica se stala tváří Dnů krásy a harmonie. Je přesvědčena, že největší dar, který dostaly ženy do vínku, je právě přirozenost: "Měly bychom se naučit dobře poznat, kdo jsme a co nám dělá dobře. Myslím tím nejen to, jakou máme pleť a co na ni platí, ale celkově vše, díky čemu si v životě připadáme dobře a krásně," vysvětluje.

Sama nikdy nevynechá ranní a večerní rituál před zrcadlem, ale ani bylinkový čaj, který popíjí každé ráno hned po probuzení. ■