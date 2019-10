Neexistuje prý méně stydlivá holčička. Emma Smetana s manželem zplodili sebevědomou komediantku, která se neumí nudit

Emma Smetana zvládá propojovat rodičovské povinnosti a práci. Super.cz

„Někdy mi kombinace práce a rodičovství dělá problém, dnes jsem například spala jen tři hodiny. Ale nějakým způsobem se to skloubit dá, když člověk ví, proč to dělá,” nechala se slyšet Emma a dále vysvětlila, proč jí na spánek nezbývá příliš času. „Já tuším, že mateřství je složitě popsatelné, protože je to to nejabsolutnější, co mě kdy potkalo. A vzdát se hudby je pro mě nemyslitelné, hudbou žiju. A do toho se udržuju v mentální kondici prací,” vypočítala své aktivity.

Mateřství a práci propojuje jen z části. „Občas je dcera na koncertech, což ji velmi baví. Vždy má pocit, že by měla v koncertu pokračovat, že jsme její předkapelou. Do studia jsem ji nikdy nebrala, tam by dětská kulisa nebyla vhodná.”

Lennon pochopitelně po mamince zpěvačce a tatínkovi hudebníkovi zdědila umělecké geny. „Umělecké geny jsou velmi silné, ona přesahuje to, co jsme my dva schopni dát v genetickém základu. Občas se nestačíme divit, jaké to nabírá obrátky. Asi jsem nikdy neviděla méně stydlivého člověka a takovou spontánnost.”

Tříletá Lennon je prý velmi bezprostřední a přátelská holčička. „Někteří lidé si platí kouče, aby jim vysvětlili, jak vystupovat co nejradostněji, a já mám na to Lennonku. Za to jsem jí vděčná,” říká Emma Smetana a dále dodává: „Zatím se nenašel člověk, kterého by Lennonka neměla ráda. Neumí se nudit, což je krásná vlastnost,” je ráda za veselé a zvídavé dítě. ■