Missku Nováčkovou štve vztah na dálku s pohledným fotbalistou: Dělá mu pořádné scény!

Jitka Nováčková o vztahu Super.cz

Modelka s o pět let starším finským fotbalistou udržuje vztah na dálku, jelikož ona se nechce vzdát života v Česku a jeho zavazuje smlouva ve fotbalovém klubu Midtjylland.

Českou Miss 2011 samozřejmě současný stav netěší, ale zatím ze situace nevidí východisko. „Nestěžuji si nahlas, ale není to jednoduché. Na veřejnosti bych nechtěla říkat, co si myslím,” posteskla si modelka během našeho rozhovoru, který jsme spolu dělali v Italské Veroně.

Na přehlídku modelku její partner nedoprovázel, byla zde pracovně. „Často dělám scény, ale nakonec jsem zvážila pro a proti a uvědomila jsem si, že je pořád skvělý partner. On sám mi řekl: ’Vždyť spolu stejně zůstaneme na celý život, tak se uklidni.”

Jitka a Tim zatím nemají plán, jak své životy propojí. „Zatím o ničem nevíme. Tim má konec kontraktu do konce června, pak uvidíme, co bude dál,” říká Nováčková, která se i přes svou nespokojenost nerozhlíží po alternativních nápadnících. „Musím se přiznat, že tohle zatím nehrozí. I když vidím hezkého chlapa, tak je mi to jedno,” říká Jitka a jedním dechem dodává: „Vždycky si říkám, že tam bude něco špatně.”

Nejkrásnější Češka roku 2011 partnerovi věří, že jí je v Dánsku věrný. „Tim je velmi introvertní, po tréninku jde většinou domů, nikam nechodí, čte si knížky. Já vlastně nemám důvod na něj žárlit,” krčí rameny Nováčková. ■