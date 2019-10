Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Miluju tě a nejsem v tom sama, vzkázala nad Gottovou rakví Bohdalová

S Karlem Gottem se loučila i herečka Jiřina Bohdalová. Foto: reprofoto ČT

Z Bible četla Eva Pilarová, modlitby četli herci Dagmar Havlová a Jiří Bartoška a mezi řečníky nechyběla Jiřina Bohdalová (88). Údajně bylo posledním přáním Karla Gotta, aby herečka při této příležitosti promluvila.

„S pokorou, trémou a úctou stojím na tomto magickém místě, abych se s Karlem Gottem rozloučila. Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k nim taky patřím. Tento přetěžký úkol mi přidělil sám Karel, byl to on, kdo rozhodl, že se s ním budu loučit právě já. Nápad ale opsal ode mě. Byli jsme celoživotní kamarádi, blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o osm let starší, a tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou bude loučit. Slíbil mi to, slíbil. Ale vlastně jedinkrát svůj slib nesplnil. Jinak jeho slovo vždycky platilo. Bylo to slovo chlapa. Vyznával celoživotní řád, vážil si svého vrozeného talentu a nepromarnil ani minutu. Byl neuvěřitelně pracovitý, přitahoval k sobě vždy celou smečku vynikajících umělců, zpěváků, herců, režisérů a dobrých přátel," uvedla rozechvělým hlasem herečka.

„Od rodičů obdržel v genech slušnost, noblesu a gentlemanství. V tomto ohledu byl muž ze staré dobré školy. Byl ale taky člověk z masa a kostí. Mnohokrát se mýlil, padl a znovu vstal. Častokrát naletěl podvodníkům, ale taky často pomohl potřebným, aniž by čekal na poděkování," pronesla herečka o Mistrovi a dále uvedla: „Svými písničkami spojoval celé generace a sbližoval sousedy, a to je na metál."

V posvátných prostorách katedrály se herečka na přání Mistra nakonec snažila řeč lehce odlehčit: „Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč aspoň maličko neodlehčila. Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden báječnej židovskej fór. Budiž ti země lehká. Miluju tě a nejsem v tom sama," uvedla herečka.

Bohdalovou pojilo s Karlem Gottem mnohaleté hluboké přátelství. Zpěvák pro Bohdalovou dokonce namaloval dva obrazy, na jednom z nich je jejich svatební portrét, což odkazuje na skutečnost, že zpěvákova maminka Marie si prý kdysi přála, aby se oženil právě s touto herečkou. ■