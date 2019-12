Dříve kvůli roli přibrala, nyní změnila barvu vlasů. Na nápadníky Nesvačilové to ale prý nemá vliv

Z Nesvačilové je zrzka. Super.cz

Říká se, že štěstí v lásce vylučuje štěstí ve hře. A nezřídka to platí i pro práci. Rozhodně je to případ Petry Nesvačilové (34), která je nyní zavalená prací, ale lásky se jí nedostává.

Hvězda filmu Pusinky má rozděláno hned několik hereckých projektů, a navíc funguje i jako režisérka. „Zvládám si zorganizovat den a nezapomínám odpočívat,” prozrazuje svůj recept na úspěch.

Kvůli roli ve filmu Ondřeje Trojana s názvem Bourák Nesvačilová změnila image a je z ní zrzka. „Vůbec poprvé jsem obarvená na zrzavo. Moc se mi do toho nechtělo, ale nakonec po domluvě s vizážistkou a režisérem jsem do toho šla. Vlastně mě baví se kvůli roli měnit. Kvůli Pusinkám jsem musela ztloustnout. Bavilo by mě dostat roli, kvůli které bych musela na blond, nebo být tmavovlasá. Baví mě experimenty. Člověku se pak jinak hraje,” říká Petra, která ale nemá pocit, že by měla jako rusovlasá větší štěstí u mužů. „Co se týká zájmu mužů, tak jsem hodně vypnutá. Někdy si ani nevšimnu, že kolem mě krouží muži. Neumím to moc sledovat,” mávla rukou Nesvačilová.

Třiatřicetiletá herečka zatím nepociťuje tikot biologických hodin. „Já se o sebe nebojím a myslím si, že je o mě postaráno dobře. Až to přijde, tak to přijde. Hrozně se na to těším,” ukončuje smíchem náš rozhovor Petra Nesvačilová. ■