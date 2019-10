Cestu k divadlu si děti Polákové a Lišky našly samy. Starší dcera překvapila svým přáním k narozeninám

Bára Poláková Super.cz

Ronja (4) a Rika (2) vlastně ani netuší, že mají za maminku známou osobnost. „Vnímám to tak, že je to správně. Mám pocit, že by děti měly být středem pozornosti. Není mi příjemné, když jsou na místě, kde je na mě směrovaná pozornost. Mám pocit, že děti by měly být středem pozornosti, ne rodič,” vysvětluje svůj postoj zpěvačka a herečka.

Starší dcera Ronja si cestu k divadlu našla kupodivu sama, když si ke svým čtvrtým narozeninám přála loutkové divadlo. „Teď měla Ronja narozeniny a dostala loutkové divadlo, na další narozeniny by chtěla další divadlo. To je to nejvíc, co považuje za vrchol. Dostala spoustu krásných dárků, ale nejvíc ji zaujalo právě divadlo, na příští narozeniny si přeje další,” smála se Bára Poláková. ■