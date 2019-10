Eva Burešová poprvé na veřejnosti s novým přítelem! Divoká líbačka na párty jen pro dospělé

Eva Burešová Super.cz

Herečka a zpěvačka Eva Burešová (26) se poprvé ve společnosti objevila se svým novým přítelem, tanečníkem Matyášem Adamcem. Nenechali si ujít křest nového čísla pánského časopisu. Eva ukazuje, že rozhodně nežárlí na jiné ženy. Jinak by si pro premiéru se svým partnerem jistě vybrala jinou párty, kde se to nehemží svlečenými kráskami.

"To jen dokazuje, jak skvělá přítelkyně jsem," řekla Super.cz s úsměvem Eva.

Vztah dlouho tajila, nyní už není důvod. "Patří do mého života, tak už bude se mnou chodit na párty," říká. "Jsem rád, že dlouho mlžila. Bylo to jen mezi námi. Mám radši soukromí. Nechával jsem to hodně na Evě. Jedná se víc o ni než o mě," doplňuje nový partner.

Zatím nežijí ve společné domácnosti. Se synem Evy se Matyáš ale už zná. "Nežijeme spolu, ale jsme hodně spolu. S malým se zná. Je to nejdůležitější část mého života, vše funguje, jak má," dodala herečka. ■