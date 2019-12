Michael Douglas a jeho žena Catherine vtančili do dvacátého manželského roku. S láskou a radou od tchána

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones oslavili 19. výročí svatby. Profimedia.cz

Dotaz, jak jim to klape v manželství, zodpovídají Michael Douglas (75) a Catherine Zeta-Jones (50) už devatenáct let, vzali se 18. listopadu 2000. Ne všechny společné roky však byly zalité sluncem, i Douglase a Zetu-Jones potkaly krize. Největší přišla v roce 2013, kdy si dokonce na čas dali pauzu. „Aby o svém manželství popřemýšleli a mohli na něm pracovat“, stálo tehdy v prohlášení herečky.

Co přesně stálo za rozlukou, neuvedla. Už několik měsíců po oznámení rozchodu se ale pár začal znovu objevovat ve společnosti bok po boku. „Trochu jsme na naší cestě životem zaškobrtli. Problém našeho oboru je ten, že se vše řeší veřejně. Ale dokázali jsme se přes to přenést, když totiž oba lidé chtějí, aby něco fungovalo a zlepšilo se, pak to člověk dokáže. Miluju Catherine opravdu moc, více, než jsem miloval. A doufejme, že ten cit je teď vzájemný,“ řekl tehdy Douglas.

Do dvacátého manželského roku slavní herci vstoupili s láskou a také s radou od otce, respektive tchána Kirka Douglase, který jim v dopise poblahopřál a Michaelovi vzkázal, že aby manželství fungovalo, musí poslouchat svou ženu.

Šťastné výročí, má lásko, popřál Douglas své ženě

Vtančili jsme do dvacátého manželského roku, napsala Zeta-Jones. Zveřejnila i dopis od tchána Kirka (posuňte šipkou vpravo), který v něm radí, že Michael musí poslouchat svou ženu. On sám (Kirk) to tak prý s Anne Buydens také praktikuje.