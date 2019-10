Herce, který je dvojníkem Havla, našla už režisérka Pavlásková pro Pražské orgie: Proč volila do hlavních rolí cizince?

Irena Pavlásková má po premiéře nového filmu Pražské orgie. Super.cz

"Je to o době, kdy se společnost dostala pod tlak po okupaci v osmašedesátém roce. Někdo to řešil i na těch orgiích, někdo jinak," vysvětlovala režisérka, která stejně jako v knize ve zpola fiktivních příbězích použila i několik reálných postav, jako byli například spisovatel Ludvík Vaculík nebo dramatik Václav Havel (✝75). V díle tedy Vaculda a Havlíček.

Herci, kteří je ztvárňují, jsou reálným postavám velmi podobní a právě Pavlásková v Pražských orgiích objevila podobu herce Viktora Dvořáka s Havlem, které v současné době využívá její kolega Slávek Horák, který o Havlových disidentských dobách natáčí celovečerní film. "I oni se tehdy s Philipem Rothem scházeli a i jim velice pomohl stejně jako našim dalším zakázaným literátům," upřesnila režisérka.

Do hlavních rolí ale obsadila zahraniční herce. "V případě Kanaďana Jonase Chernicka, který hraje hlavní roli spisovatele Nathana Zuckermana, což je vlastně alter ego Philipa Rotha, to bylo logické, protože jsem chtěla, aby to byl cizinec, rodilý mluvčí. Ksenii Rappoport si ještě pamatuji z dob, kdy jsem měla před šestnácti v Rusku natáčet velký historický film o druhé ženě Stalina. Tehdy ještě nebyla tak slavná a ověnčená cenami. Potřebovala jsem takovou energickou temperamentní ženu, ze které je na první pohled cítit, že je to velká osobnost," vysvětlila Pavlásková. ■