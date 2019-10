Po porodu už se vrací na svoji váhu: Do měsíce prý Nikol Moravcová dopne i džíny

Nikol Moravcová hubne po porodu. Super.cz

"Protože jsem měla císařský řez, na břicho ještě cvičit nemůžu, ale už jsem vyrazila na brusle. Máme kočárek s velkými koly, takže je to v pohodě. A nebojte, brzdit umím, takže nehrozí, že by kočár s malou přistál, kde by neměl. Navíc vedle mě běží manžel, který také musí shodit to, co nabral během mého těhotenství," smála se na kosmetické párty, kam zavítala za kamarádkami influencerkami.

"Navíc už mám docela vyrýsované ruce, jak malou pořád tahám, a protože ji nosím v šátku, tak cvičím i s ní. Snad do měsíce dopnu svoje staré džíny," doplnila Nikol, která už se vrátila i k práci.

"Ovšem není to tak, že bych si dala denně pět schůzek a oběhla pět akcí. Maximálně jednu. A kromě manžela ostatně pomáhá i moje maminka, i užitečnými radami, jak si poradit s prdíky a podobně," dodala s tím, že už tuhle neděli pořádá první poporodní akci, Blogesmarket, určený pro maminky s dětmi. ■