Přemožitelka upírů Buffy ztratila své vnady: Herečka ukázala plochý hrudník v saténové noční košilce

Sarah Michelle Gellar Profimedia.cz

O blonďaté krásce není aktuálně moc slyšet, protože filmy natáčí velice sporadicky a více se věnuje své rodině. Při natáčení hororové série Tajemství loňského léta se setkala se svým budoucím manželem Freddiem Prinzem Jr. (43), se kterým má dvě děti, desetiletou dceru Charlotte Grace a sedmiletého syna Rockyho Jamese.

S Freddiem letos oslavili sedmnácté výročí svatby a Sarah se svěřila, že jejich funkční vztah není zadarmo: „Stojí to hodně práce mít dobré přátelství. Musíte se jeden druhému ozývat, věnovat tomu čas a většina lidí už není moc ochotna do toho investovat. Úspěšný vztah, ať už je to manželství, přátelství, nebo podnikání, jsou o čase, výsledky uvidíte, jen když mu jej budete ochotni věnovat."

Sarah se od dob svých začátků ve filmu dost změnila a její postava je při 163 cm ještě drobnější než dříve. Jak se můžete podívat v galerii, herečka měla i na fotce k Velmi nebezpečným známostem pěkné poprsí, ale z aktuálních fotek to vypadá, že o něj zcela přišla. ■