Tereza Faltinová Super.cz

Tereza teprve končí základní školu. "Tento rok budu dělat příjímací zkoušky na střední školu. Přemýšlím nad sociální činností, chtěla bych se věnovat starým lidem. Uvidíme, jak se to bude dát skloubit," řekla Super.cz Tereza.

Vítězství nečekala. "Nemůžu uvěřit tomu, že se to stalo. Těším se, co se všechno stane. Vůbec jsem to nečekala. Bylo tady tolik krásných dívek," říká. Čím si myslí, že zaujala porotu složenou ze zástupců světových modelingových agentur?

"Říkají mi, že je to má osobnost. Málo se stydím a ráda se předvádím," dodala s úsměvem kráska, která před soutěží neměla žádné zkušenosti v modelingu. "Jsem poprvé v agentuře. Našla mě skautka, když jsem byla v obchodě nakupovat," dodala. ■