Hollywoodská herečka (44) vyrazila do společnosti bez podprsenky v šatech s volnými zády a hlubokým výstřihem

Eva Longoria Profimedia.cz

Herečka teprve loni v červnu porodila svého prvního potomka, syna Santiaga. Poporodní kila rychle odhodila a nyní už je ve formě jako nikdy předtím. I díky tomu si mohla dovolit tak odvážné šaty, pod které si nemohla vzít ani podprsenku.

Takhle Eva pracuje na své postavě:

Poporodní kila jsou pryč a Eva nyní uvažuje o vlasové změně. Svých téměř 20 miliónů fanoušků se ve středu zeptala u fotky s kratším účesem, zda by se neměla znovu nechat ostříhat. S takovým výstřihem by mohla mít Longoria na hlavě cokoliv a nikdo by si toho nevšiml.