Latina je o sexualitě a erotice: Princezna Kubařová se těší na podpatky i sexy kostýmy na StarDance

"To je fakt, ale hned poté jsem běhu nechala, když nemusím, neuběhnu ani krok. Takže teď je můj veškerý pohyb věnovaný tanci. Zrovna jsem přijela z Výstaviště, ve středu jsem se byla podívat poprvé na ten prostor a trochu se mi zatajil dech. Je to pro mě splněný sen, dívala jsem se na všechny řady, mám to moc ráda a tak trochu jsem v skrytu duše doufala, že mi jednou taky zavolají," přiznala.

"Takže se tedy těším, ale zároveň jsem zvědavá, co se mnou udělá ten stres. Tak se i trochu bojím. Ale už mám aspoň vyzkoušené sejít si z těch schodů, což je závratný moment," vyprávěla. Vysoké podpatky prý Veronice problémy nedělají, je na ně zvyklá z divadla.

"Ženám to tak nějak srovná těla, patří to k tomu, zvětšuje to pocit ženství a ladnosti," míní. "I ty taneční kostýmy jsou super. Ty na latinu jsou hodně odhalené, ale proč to neukázat, dokud to jde. Samba nebo rumba jsou i o erotice a sexualitě. Naopak se to vyváží standardem, který je noblesní a zahalený, takže se to vyvažuje hezky," míní. ■