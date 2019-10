Proč se chce podobat zesnulé britské princezně? Tatiana Dyková opět překvapuje

Je podobná Dianě? Foto: Falcon

„Hraju roli Vivien. Je to žena, která když se dozví, že její muž zdědil zámek v Čechách, začne se těšit na život ve stylu princezny Diany v té době. Líbí se mi, že ta postava do toho jde naplno. Nechá se ostříhat jako Lady Di, hraje si na ni, pak se místo honosného života ocitá v obrovské ruině, nakonec je už celá ušmudlaná… Ale nepřestává věřit, že bude královnou všech lipicánů,” rozpovídala se o své roli Tatiana.

„Jsem moc ráda, že jsem díky natáčení Poslední aristokratky mohla navštívit moc krásná místa v podobě zámků. Hrady a zámky objevuju především v posledních letech, kdy děti dorostly do věku, že je to začíná bavit. Nechci říkat, že se návštěva památek u nás stala tradicí, ale celkem dobrým nedělním plánem. Začínám oceňovat historii a vážit si lidí, kteří se o památky i ten odkaz starají,” nechala se slyšet herečka, která komedii s kolegy natáčela na zámcích v Miloticích u Hodonína, v Lemberku, v Buchlovicích nebo Jaroslavicích.

„Tatiana je přesně ta herečka, která se v jedné scéně dokáže elegantně houpavým krokem procházet po rozpadajícím se zámku v kostýmku, který jako by vypadl ze šatníku jejího velkého vzoru, tehdy ještě žijící princezny Diany, a v jiném obraze se jako nic netušící naivní Čechoameričanka cpát upečenou husou tak, že si maso se zelím nacpe mezi dva houskové knedlíky, jako by to byl americký hamburger,“ říká režisér Jiří Vejdělek. ■