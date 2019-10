Partnerka mu k životu zřejmě stále nechybí. Polívka vyráží do víru nočního života s kolegou

Má eleganci v krvi. Michaela Feuereislová

Vladimíra na večírcích tohoto typu příliš často nepotkáváme. On prý módu a vše kolem příliš neprožívá. „Skoro nic nenakupuji. Do obchodů zavítám jen občas. Čím decentnější módní kousek, tím je to pro mě lepší,” říká herec, který vkus získal díky své matce, Francouzce Chantal Poullain. „Nedokážu hodnotit, jestli za můj styl může moje maminka. Naučil jsem se ale, že je velmi důležité, aby chlap voněl.”

Čím to, že Polívka udělal výjimku a vyrazil na noční společenskou akci? „Znám se s jednou z organizátorek, které tuto akci pořádají. Přišel jsem tedy proto, abych splnil svou společenskou povinnost,” říká Vladimír Polívka, který točí seriál Polda a stále působí v Dejvickém divadle. ■