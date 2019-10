Jak se vám líbí jako blondýnka? Přítelkyně úspěšného režiséra se vzdala image uhrančivé divy

Vanda Janda Super.cz

„Tuhle změnu jsem chtěla už dlouho vyzkoušet. Jelikož je moje maminka blondýna, tak jsem žila v tom, že je to pro mě přirozenější. Jelikož mám světlejší pokožku, tak jsem se domnívala, že je to něco, co mi může dobře sedět,” rozpovídala se o razantní změně image Vanda a dále dodala: „Cítím se velmi fajn. Je to první velká změna v mém životě, v mém věku už se to hodí, tak uvidíme, jestli u toho vydržím.”

Pravdou je, že to není úplně poprvé, kdy se Janda objevila na veřejnosti jako blondýnka. Na filmovém festivalu v Karlových Varech vyrazila mezi lidi s blond parukou. Nyní jsou ale blond vlasy její a je obdivuhodné, že kvalita vlasů proměnou kupodivu neutrpěla. „Prováděla mi to jedna z největších profesionálek, které máme v Praze. Už si nechám stáhnout jen teplé odstíny,” uvedla Vanda.

K radikální změně vzhledu se ženy uchylují většinou v případě nějaké velké životní změny zejména související s partnerským životem. To prý ale není Vandin případ. „Když se rozcházím, tak řeším úplně jiné věci, než je změna image. Mám stále partnera a mám jen jinou barvu vlasů,” říká Vanda Janda, která tvoří pár s režisérem Slávkem Horákem. ■