Luke Perry Profimedia.cz

Sexy vzhled

Nelze ignorovat fakt, že byl Perry opravdu velký fešák. V mládí ho dokonce přezdívali "nový James Dean" a kolegyně se o role po jeho boku skoro praly. Pověst sexy samce mu zůstala a nejspíš zůstane navždy. Sám Luke ale narážky na svůj vzhled nikdy nebral vážně. „Každý může být označován za nového Jamese Deana,“ odpověděl na dotaz, co říká na svou přezdívku.

Skromnost a pokora

Fakt, že mu vzhled ani sláva nestouply nikdy do hlavy, svědčí o hercově skromné povaze. Herci a režiséři Perryho vždy považovali za vzor pokory a skromnosti, na rozdíl od některých kolegů a kolegyň z ikonického seriálu. Fanoušci na něj zase pěli chválu, protože jim nikdy neodmítl společný snímek.

Srdce ze zlata

Hercovi blízcí několikrát doslova zmínili Perryho dobrosrdečnost. Syn Toma Hankse Colin se nechal slyšet, že mu Perry během letu pomohl uklidnit jeho dvě křičící ratolesti. Jiní zase opěvovali jeho ochotu pomáhat při ničivých záplavách v Nashvillu v roce 2010, kde bez váhání začal dodávat do postižených oblastí zásoby. Kromě toho se angažoval v charitativních projektech na podporu pacientů s rakovinou.

Oddaný otec

Perryho kolegové často obdivovali za to, jak skvělý otec pro syna Jacka (21) a dceru Sophii (18) byl. Jeho děti přiznaly, že je otec ve všem podporoval a pěl na ně chválu, kudy chodil. Nechyběl prý na žádném synově zápasu ve wrestlingu. „Milujte své děti, jak jen můžete, mluvte s nimi, jak často to jde a vždy si na ně udělejte čas,“ svěřil před dvěma lety herec US Weekly.

Navždy Dylan

Přestože se v posledních letech objevoval v seriálu Riverdale a mladší generace ho tak znaly spíš jako pana Andrewse, otce jednoho z hlavních hrdinů, navždy už zůstane Dylanem z Beverly Hills 90210. Naplnil fantazie miliónů žen po celém světě a na jeho zasněný pohled nejspíš do smrti nezapomenou. ■