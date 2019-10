Rusé vlasy schovala pod dokonalou masku a zabodovala: Šestý díl Tváře vyhrála bývalá hvězda SuperStar

Debbi s touhle proměnou zabodovala. Foto: archiv TV Nova

„Mě to úplně dostalo a já jsem se těšil na ty holky, co tady budou kolem, a vůbec jsem je nedokázal vnímat, takhle jsem koukal jenom na tebe, protože to bylo úplně uhrančivý, senzačně zazpívaný,“ svěřil po vystoupení Janek Ledecký. Samou chválu pěl i další porotce.

„Na tobě bylo vidět, že ty sis to dala a tebe to bavilo, a to je přesně důkaz, že když někdo něco dělá s láskou, tak to prostě musí vyjít,“ dodal Aleš Háma. Debbi svým vystoupením všechny nadchla, a tak nebylo divu, že se stala vítězkou šestého dílu populární show a mohla darovat 50 tisíc korun potřebným.

„Pošleme je nadaci Cesta za snem, je to nadace, která pořádá sportovní akce, která spojuje hendikepované lidi a zdravé lidi. Společně sportují a pomáhá je to zařadit zpět do společnosti, strašně se mi to líbí a jsem ráda, že tam mohu ty peníze poslat,“ řekla zpěvačka s šekem v ruce. ■