Vtip nejslavnějších zrzků prince Harryho a Eda Sheerana baví fanoušky. Podívejte se na jejich společné video

Princ Harry Profimedia.cz

Ve videu Sheeran dorazí k Harrymu, kde spolu probírají, jak důležité pro ně oba téma je. Vtip je v tom, že každý mluví o jiném. Zatímco princ hovoří o důležitosti pomoci lidem s psychickými potížemi, zpěvák chce bojovat proti diskriminaci zrzků.

The Duke and Ed Sheeran recording a video for World Mental Health day. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/69z5X5DFsV — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) 10. října 2019

„Myslím, že se o tom dostatečně nemluví, lidé po celém světě trpí,“ říká Harry a Ed odpovídá, že o tom zkoušel něco napsat. „Právě to jsem si říkal - že by bylo skvělé, kdyby o tom někdo s tvými schopnostmi napsal slova, píseň,“ přikyvoval Harry. A Sheeran na to, že to přesně dělá, „aby ostatní porozuměli, jak lidé jako my žijí“.

V tu chvíli se princ zarazí: „Cože?!“ ptá se. „Víš co, všechny ty vtipy a narážky. Jsme zrzci a budeme bojovat,“ baví zpěvák. „Ale víš, že tady jde o světový den duševního zdraví?“ táže se Harry Sheerana, který se zadrhne, nejistě přitaká - a v následném záběru maže titulek písně s názvem Soudržnost zrzků.

Závěrem, už bez legrace, dvojice vyzvala diváky, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, protože psychické problémy se mohou týkat každého.

Video má obrovský ohlas. Na Instagramu Sheerana jej během tří hodin od zveřejnění zhlédlo skoro 800 tisíc lidí, počet přehrání na profilu vévody a vévodkyně ze Sussexu se za stejný časový úsek blíží k miliónu. ■