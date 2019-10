7 odvážných kostýmů, které předvedla zpěvačka Cher (73) na svém nedávném vystoupení v Curychu

Cher Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rozhodně nechyběly paruky ani odvážné kostýmy, které jsou pro Cher tak typické. Její turné nese název „Here we go again“, tedy v překladu „A je to tady zase“.

Na koncertě se Cher představila jako blondýna, zrzka i černovláska. Ve svých letech se zpěvačka dokonce odhalila i ve velice odvážných modelech. Jedním z nich byl průhledný overal, který oslavoval její neodvážnější model z klipu If I Could Turn Back Time.

V Curychu znovu oblékla svůj fialový Abba overal s hlubokým výstřihem, a dokonce si zavzpomínala na své začátky v modelu se zvonáčovými kalhotami a účesem, který měla v klipu I Got You Babe se svým exmanželem Sonnym Bonem (✝62).