Žen, které chtějí vypadat jako barbíny , je na světě pěkná řádka . Patří k nim i devatenáctiletá Švédka Stefanie Mulic, která do proměny investuje přes 400 tisíc korun ročně. První zákrok přitom podstoupila, když jí bylo pouhých 13 let - zvětšení rtů.

Do vzhledu plných rtů se prý okamžitě zamilovala kvůli pocitu „perfektního panenkovského looku“. Od 17 let si velké rty udržuje pravidelně každý měsíc. Podstoupila také úpravu brady, lící, obočí, čelisti a zubů, to ale není nic proti jejím plánům do budoucna. Ty zahrnují operaci prsou, odstranění spodních žeber, facelift, úpravu zadku, boků, odstranění tuku z tváří a silikonové implantáty do rtů.

„Už od útlého věku jsem chtěla být blonďatá a krásná jako Jenna Jameson nebo Holly Madison, to jsou mé ikony. Před operacemi jsem se necítila ve své kůži, teď je to jiná. Přesto cítím, že toho mám ještě spoustu před sebou,“ uvedla Stefanie, která má prý ve svém koníčku podporu jak přátel, tak i rodiny.

