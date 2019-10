Slavit by s ní chtěl každý: Známá muzikálová zpěvačka se pochlubila napěchovaným dekoltem

Radka Fišarová předvedla nejen svůj krásný úsměv. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Skleničkou by si s ní chtěl přiťuknout kdekdo. Radka Fišarová, (41) přezdívaná také česká Edith Piaf, má nejen krásný hlas. Na jevišti pravidelně oslňuje diváky také svým úsměvem a v muzikálu Tři mušketýři, který se hraje v Divadle Broadway, tasí další své zbraně.

V dobovém kostýmu, ve kterém dala na odiv svůj napěchovaný dekolt, se předvedla při slavnostním představení, na kterém muzikál Michal Davida slavil již 15 let. „Já jsem vlastně v muzikálu Tři mušketýři začínala jako královna, pak jsem několik let hrála potvoru Mylady, bylo období, kdy jsem hrála jak královnu, tak i Mylady, teď jsem se vrátila ke královně a u té to vypadá, že už zůstanu,“ dozvěděli jsme se od Radky Fišarové, která v muzikálu účinkuje od jeho premiéry.

V roli mušketýra Athose se stejnou dobu na divadelních prknech objevuje i Pepa Vojtek. Ani ten na představení, kde se slavilo výročí, nechyběl. „Nejtěžší na Třech mušketýrech jsou šermy, protože samozřejmě obsazení muzikálu se mění, company se mění, takže musíme vždy před každým blokem muzikálu šermy trénovat, aby se nikdo nezranil,“ svěřil zpěvák, který si přiťuknul sklenkou nejen s Radkou Fišarovou, ale také například s Vojtou Drahokoupilem, Stanislavem Hložkem, Leškem Semelkou nebo Alžbetou Bartošovou. ■