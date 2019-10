Blonďatá herečka promluvila o depresích a manželově závislosti na alkoholu: Všechno se děje z nějakého důvodu, tvrdí

Kristen Bell Profimedia.cz

Kristen v listopadovém čísle časopisu Women´s Health přiznala, že trpí už od 18 let depresemi, ale o svých problémech se rozhodla mluvit až nyní.

„Uvědomila jsem si, že bych se neměla stydět, ale spíš šířit povědomí. Chci, aby se o depresích víc mluvilo, ale pro všechny jsem ta stále usměvavá, vždy dobře naladěná holka, tak o tom nemluvím tak často,“ vysvětlila Bell.

Herečka se paradoxně naučila s depresemi vypořádat, když její manžel sváděl boj se závislostí na alkoholu, možná i proto tvrdí, že se vše v životě děje z nějakého důvodu. „Prostě musíte udělat další správnou věc. Zvednete se z postele a jako další si vyčistíte zuby, vysprchujete se a tak dále. Krůček po krůčku,“ uvedla.

Bell se do letošního léta sama nedotkla alkoholu 10 let a snaží se žít zdravě. Přiznala, že už také nebere projekty, které by musela natáčet mimo Los Angeles, a to především kvůli rodině. S manželem má dcery Deltu (4) a Lincoln (6). ■