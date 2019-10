Sexbomba Barbora Mottlová v bílém: Nahé tělo zahalila jen do pruhu průhledné látky!

Barbora Mottlová předvedla své křivky. Foto: archiv B.Mottlové

Na těch se dokonce objevila nahá. Své tělo skrývá na fotkách pohledná blondýnka jen pod kusem průhledné látky a nutno říct, že vypadá opravdu skvěle. Během focení, na které herečka kývla s fotografkou Lucií Dvořákovou, také Bára pózovala v krásných bílých šatech.

Hned se tak kladla otázka, zda Mottlová, která nedávno přiznala, že již devět měsíců randí s Mužem roku Josefem Kůrkou, náhodou nepomýšlí na veselku. „Přiznám se, že v současné situaci jsem neskutečně šťastná a spokojená, jen tak to měnit nemíním. Biologické hodiny netikají, a to možná díky pejskovi Chicovi. Krásné práce je stále dost, s Pepíkem nám to parádně klape, tak proč se ještě nějaký čas nevézt po té pohodové vlně,” svěřila se Bára.

Ta se na svůdných fotkách objevila i s cigaretou v ruce, a to i přesto, že téhle neřesti nikdy nepropadla. „Je to asi zvláštní, ale ta čistě bílá a ten oprýskaný interiér hotelu ve mně vzbuzovaly pocit, že tomu chybí ještě rebelská cigaretka, aby se to celé dokreslilo. A myslím, že je to na těch fotkách vidět skvěle. Tech pach jsem cítila ještě večer, ale stálo to za to," smála se herečka v roli modelky, která si práci před objektivem užívala. ■