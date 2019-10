Revoluce u značky Victoria´s Secret: Po transsexuální modelce najala dívku s velikostí 44. Co na ně říkáte?

Ali Tate Cutler je další novou tváří slavné americké značky. Profimedia.cz

„Jsem asi první holka s velikostí 44 u Victoria´s Secret?“ ptala se po oznámení spolupráce se slavnou značkou spodního prádla modelka Ali Tate Cutler svých fanoušků. Je to tak. VS si ji najala v reakci na enormní úspěch Rihanniny značky Savage x Fenty, která je přímo oslavou lidské rozmanitosti.

Rihanna na molo opakovaně posílá modelky všech velikostí i etnik nebo ženy ve vysokém stupni těhotenství. A lidé jí za to tleskají. Konkurence tak musela zareagovat.

Ali dle svých slov není první plus size modelkou, která pro VS pracuje, ale je první s velikostí 44.

Prvním krokem VS bylo najmutí „první modelky s křivkami“ Loreny Duran, v srpnu pak podepsala smlouvu s VS transsexuální modelka Valentina Sampaio. Změny přišly po odchodu bývalého šéfa marketingu Eda Razeka, který se vyjádřil, že trans a plus size modelky „nejsou pro VS to pravé“.

Lorena Duran

Valentina Sampaio

„Jsem ráda, že pracuji se značkou, kterou jsem jako náctiletá obdivovala. Myslím, že je to skvělý krok správným směrem,“ uvedla Ali s tím, že „čtyřiačtyřicítka je v Americe běžnou velikostí“, a proto si myslí, že je potřeba, „aby to bylo v médiích a v kampaních víc vidět“.

Kolekce, kterou fotila, je spoluprací VS se značkou Bluebella. ■