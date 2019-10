I po 20 letech má před manželem tajnosti: Co mu Dana Morávková nikdy nemůže říct?

Dana Morávková manželovi občas pro zachování klidného vztahu zalže. Super.cz

Tedy s kabelkami trochu přibrzdila, protože je sama navrhuje, takže se může samozásobovat. S botami je to ovšem horší, jak svěřila na představení kolekce balerínek návrhářky Terezy Pigové 1001 Stories. "Když nějaké hezké boty vidím, tak je prostě musím mít. Většinou jsou s podpatkem, protože měřím jen 162 centimetrů a jak můj muž, tak moji herečtí partneři jsou vysocí. Ale i ty balerínky, které tady vidím, jsou moc hezké a navíc pohodlné na běhání po Praze," míní.

Kolik jich má doma, vůbec netuší. "Ani to nechci vědět a už rozhodně ne říkat nahlas, protože se nehodlám rozvést. Myslím, že úplně každý muž má pocit, že má jeho žena doma moc věcí, ať už jde o oblečení, boty nebo kabelky. Ale máme tu výhodu, že když se nás muž zeptá, jestli to, co máme na sobě, je nové, můžeme mu zalhat, že to už máme třeba deset let," prozradila "bílou lež", kterou k zachování klidu ve vztahu používá. ■