Anna Kadeřávková se poprvé pochlubila fotkou s novým přítelem: Se slovenským raperem laškovali v bazénu

Anna Kadeřávková se pochlubila snímkem s novou láskou. Foto: instagram A. Kadeřávkové

Na Instagramu postovala společnou fotografii, kde se svým milým laškuje v bazénu, a na fotce "Strapa" také označila. I hashtagy, které ke snímku připsala, jsou všeříkající. "Každá česká vlajka má slovenský klín", "madeinczechoslovakia" a "mujjebnutyJano", napsala Kadeřávková k fotce.

Ostatně i z jejích dalších postů je zřejmé, že pár prožívá vážný vztah. Dokonce už sdílejí společný byt.

"Atmosféru našeho nynější domova zachytil přítel na týhle momentce, když odcházel do práce. Už týden se léčím z virózy. Každý ráno si dělám před snídaní teplej čaj a pak střídavě spím nebo beru šroubovák a v pyžamu montuju nábytek v novým domově, kterej pomalu roste," popisovala.

"Všude jsou krabice, kopy oblečení a papírů a my ještě nemáme ani jídelní židle, natož třeba gauč, kam bych si s tím čajem mohla sednout. A co teprve třeba vypraný prádlo... O tom se mi zatím jenom zdá, protože pračka dorazí až za dva tejdny. Stěhování nesnáším, je to hrozitánskej chaos, ale jistě to za to bude stát," vidí budoucnost pozitivně herečka. ■