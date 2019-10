Klára Vavrušková Super.cz

"Musím zdokonalit stehna a zadek. Spokojená jsem se sebou ale určitě víc než v minulosti. Od semifinále České Miss jsem na sobě hodně zamakala, hodně lidí mi to říkalo, jsem za to ráda. Snad to budu dál udržovat. Chodím běhat, do posilovny, cviky na stehna a zadek jedu pořád," řekla Super.cz Klára.

Raději má dynamické cvičení, ale po ránu si ráda dopřeje i hodinu jógy. "Odpoledne jsem plná energie a ráda se ve fitku vyřádím. Břišní pekáč jedu taky, jógu zvládám ráno, když ještě rozlepuju oči," dodala s úsměvem. ■