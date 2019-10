Zepředu už ji dobře znáte! Blogerka a třetí nejkrásnější dívka Česka ukázala v pidi plavkách pozadí

Karolína Kokešová Super.cz

2. Česká Vicemiss 2019, blogerka Karolína Kokešová poprvé od finále předváděla plavky. Sama přiznala, že od finále soutěže krásy se v posilovně zrovna neohřála a necítí se v dokonalé formě. Podívejte se, jak jí to spoře oděné sluší.

"Měla jsem pocit, že nejsem úplně ve formě, i když se tělo nějak razantně nezměnilo. Nebyla jsem od finále ve fitku. Teď jsem si poprvé byla zaběhat a cítím se lépe," řekla Super.cz Karolína.

Jak se udržuje ve formě, aby na svoji postavu mohla být pyšná? "Chodím cvičit, snažím se zdravě jíst. Žádný jiný recept na to není," krčí rameny. "Člověk nemůže být nikdy sám se sebou úplně spokojený, vždycky je co zlepšovat. A to je případ i můj," říká.

S předváděním prádla či plavek problém nemá. "Mně to nevadí. S plavkami, prádlem jsem v pohodě. Je to ženské. A pokud nejsem nahatá, nevidím na tom nic nevkusného," dodala. ■