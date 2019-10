Vypadají jako sestry a opravdu si je zahrají: Tahle brunetka je stejně jako Eva Burešová hvězdou mnoha seriálů

Bára Jánová je hodně podobná Evě Burešové. Super.cz

S Bárou jsme si popovídali po módní show, kde spolu s dalšími herečkami předváděla modely návrhářky Zdeňky Imreczeové. "Do modelingu mě docela často tahali, ale nikdy jsem to dělat nechtěla. Vždycky je to jenom pro srandu nebo pro kamarády, focení pro radost a tak. A zrovna Zdeňku mám moc ráda a půjčuju si od ní šaty na různé akce, na premiéry, měla jsem je i v Karlových Varech," vyjádřila se k modelingovému angažmá.

Hraní je pro ni priorita a právě teď natáčí spolu s Evou Burešovou nový seriál pro Primu Statek Slunečná. "Hrajeme sestry, jedna bude hodná, druhá zlá, ale víc se diváci dozvědí až v lednu, kdy se začne vysílat," prozradila Bára, která je činná i v divadle a v nejbližší době ji můžete vidět na zájezdových představeních hned dvou divadelních společností. Podrobnosti najdete v našem videu. ■