Jágr se ozval Marešovi kvůli jeho fanynce: Hokejistu zaujala sexy blondýnka z rádia

Hokejista si na blonďaté modelky potrpí. Herminapress

Zalíbila se mu Marešova fanynka

Moderátor Leoš Mareš (43) na svém instagramovém profilu před pár dny sdílel video, na kterém dostává „čočku“ od manželky Moniky (38). Důvodem, proč Monika žárlí, i když jen v žertu, je plavovlasá kráska, která se dostavila do rádia Evropa 2, aby si zasoutěžila ve hře Poraž Mareše. Hlavní výhrou je výlet do Las Vegas právě ve společnosti oblíbeného moderátora. Z toho by asi žádná partnerka nebyla nadšená...

Na video zareagovaly komentářem i známé tváře, které přitakávaly jak Monice, tak Leošovi. Největší pozdvižení ale vyvolal komentář právě Jágra, který se nabídl, že to případně vezme za Leoše. „Leoši, Monika má pravdu, neměl bys jet do Vegas, pohoda ve vztahu je důležitá... ale, mám za tebe náhradu, sice není tak dobrý jako ty, ale Las Vegas zná lépe než ty. Věř mi, neudělá ti ostudu,“ vystřelil si sám ze sebe hokejista.

Soutěžící, která vzbudila ohlas... Na fotce s Marešem, Patrikem Hezuckým a Liborem Boučkem