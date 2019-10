Mateřství a práce jí dávají zabrat: Manželka Filipa Renče je dva roky po porodu hubená jako lunt

Marie Renčová Super.cz

"Je pravda, že by to chtělo trošku přibrat. Takhle hubená nejsem schválně, nedržím žádné drastické diety. Hodně běhám kolem malé a jsem docela akční, takže to jde přirozeně. Všechno oblečení, které jsem nosila před těhotenstvím, obléknu v pohodě," řekla nám Marie.

Ta už se vrátila i k práci, pod manželovým režijním vedením natáčí seriál Hlava medúzy. "Jsem pořád hlavně maminka na plný úvazek, ale pomalu se začínám vracet k práci. V Hlavě medúzy mám krásnou roli a uvidím, co dál přijde," svěřila s tím, že když jsou s manželem oba na place, s dcerou jí pomáhá hlavně její sestra nebo kamarádky.

Manželé Renčovi by se nebránili dalšími potomkovi, Filip je prý skvělý táta a pozdní otcovství si užívá. "Necháváme to na pánu bohu a na přírodě, ale větší rodinu bychom určitě chtěli. A Filip si s malou moc hezky hraje, což je největší pomoc, protože mám taky chviličku pro sebe," uzavřela. ■