Nejdřív se zahalila jen do sítě, teď ukázala Kerndlová zadek v tangách. Co na to hateři, kteří kritizují její postavu?

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Schytala to od některých fanoušků za to, že přibrala . Tereza Kerndlová (33) si z toho ale dál nic nedělá a odhaluje se čím dál více. Nyní předvedla v celé své kráse na španělské pláži v Marbelle pozadí v tangách. A rozhodně je na co se dívat. Tereza je "krev a mlíko" a zatraceně sexy.

"Je jedno, co kdo říká," napsala k velmi sexy fotce zpěvačka. K rýpavým komentářům už se vyjádřila dříve.

"Prý jsem tlustá a tohle je moc, tamto málo... chtělo by to začít cvičit, nepřehánějte to. Furt se najdou lidi, co raděj a moralizujou, sami bůhví, co maj za tajemství, když ani nemáte vlastní profilovky. Ale víš, jak: JE MI JEDNO, ČO KDO HOVORÍ... Já jen, že mě nepřestává udivovat, že to někoho baví. Poučovat, radit, hodnotit. Mně je takhle dobře a šťastně. Komu to vadí?" napsala rázně Kerndlová. ■