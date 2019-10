Manželka Saši Rašilova se toho nebála: Do odvážného modelu odhalujícího i břicho musela sundat podprsenku

Lída Rašilovová dostala na přehlídce hodně odvážný model. Super.cz

"Proti modelu, který jsem dostala, jsem samozřejmě protestovala, ale nenadělala jsem nic. Prostě jsem odložila podprsenku a šla jsem do toho," krčila rameny Lída, která předváděla model od Zdeňky Imreczeové, který odhaloval nejen část ňader, ale i bříška.

"Ještě včera Saša vymýšlel, že udělá nějaký transparent a měl různé nápady, tak jsem ráda, že žádný nerealizoval," smála se herečka. Dvouletá dcera si to ovšem v kadeřnictví užila, dokonce držela, když jí jedna z kadeřnic vytvářela účes.

"Je to taková fintilka, až mě to překvapuje, protože já taková nejsem, takže ode mě to odkoukat nemohla," připustila, že sama spíš trpí, když se má nastrojit do společnosti. "Sama bych si to nedokázala ošéfovat, naštěstí mám kolegyňku Nikol Kouklovou, která se o mě postarala, i když jsme s manželem, který byl nominovaný, šli na ceny Thálie," vysvětlila. ■